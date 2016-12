Le vrai sens des mots. Chapitre karantérien.

Pour rappel aux retardataires munis d’un mot d’excuse (les autres devront se présenter directement chez la directrice à la salle des cuirs) nous sommes péniblement arrivés à la lettre « M » qui est assez dense (de saint Guy) mais comme chacun sait quand il l’a appris : quand on « M » on ne compte pas.





Page 622

MARNE

Roche sédimentaire pour laquelle on s’est battu durant la 1ere guerre mondiale.

MAROQUINERIE

Echoppe sise entre la Tuniserie et l’Algéco



Page 623

MARQUE Déposée

Bronzage mal contrôlé.



Page 624

MARRAINE

Parente venue d’Oléron

MARSALA

Vin liquoreux produit sur Mars

MARSOUIN

Cétacé vivant dans les mers martiennes.

MARSUPIUM

Opium pour marsupial



Page 625

MARTINIQUAIS

Quais ou l’on décharge les palettes de Maritini

MARTYRE

C’est pourrir un peu…

MARXISME

Doctrine datant du Karl âge.

MASCARADE

Abus de mascara.



Page 626

MASSAGE

Message manuel

MASSEUR

Enchanté !



Page 627

MASTURBATION

Va et vient qui veut que : plus ça va et plus ça vient…

MATAMORE

Mateur compulsif

MATELASSAGE

Guette le mateur blasé.



Page 628

MATERIALISTE

Responsable du matériel.



Page 629

MATIERE

Lorsque l’on s’assoit dessus, la matière fait cale.

MÂTIN

Chien qui réveille le coq

MATRONE

Patronne peu féminine.



Page 630

MAURICIENNE

Epouse de Maurice

MAUSSADE

Qui chagrine les services secrets israéliens

MAUVIETTE

Vietnamien de couleur violacée

MAXIMALE

Super macho.

MAYA

Indien vénérant les abeilles

MAZARINADE

Ou Mitteranderie.



Page 631

MEA CULPA

Quand l’urètre est bouché.

MECANO

Jeu de fille pour fabriquer un mec canon

MECONDUIRE

Ne pas prendre la voiture.

MECONIUM

Matière que l’on trouve principalement chez les méconnus.