Le vrai sens des mots. Chapitre Skleranikova (ex Karembeu fillette)

L’intitulé du chapitre peut sembler quelque pneu nébuleux pour les nez bulleux : qu’ils se mouchent ! Disons que ceci concerne Adriana et consternent les autres. Mais revenons à notre lexique, arrête, tu m’excites ! Et poursuivons notre exploration de la lettre « M » une fois le mot dit.





MEDECIN

Dit la femme en se palpant la poitrine.

MEDIAN

Axe qui fait la manche en son milieu

MEDICALEMENT

Abréviation : qui médit calmement.

MEDIOCRATIE

Les 30 glaireuses…



MEDITER

Autoédition.

MEDOC

Médicament en bouteille et à base de jus de raison bordelais.

MEDUSER

Se faire piquer par une méduse

MEGABIT

Unité de mesure équivalente à 1000 verges ou 10 000 octets de nœuds.



MELANCOLIE

Blues du facteur qui lui fait mélanger ses paquets.

MELANCOLIQUE

Diarrhéique désordonné.

MELBA

Et parfois oublie le haut…



MELITTE

Plante qui sert de base à l’antigel, d’où son nom de Mélitte à Glycol.

MELOPEE

Mélodie constituée de pets.

MEMBRANE

Bras imbécile, jambe crétine.

MEMERE

Ancêtre de l’océan.



MENAGERIE

Ménage qui tourne à la sauvagerie.

MENOPAUSE

Indu bitable ment qui mène aux pauses…



MENTALISME

Science fromagère qui traite de l’emmental par la pensée.

MENTON

Galoche faciale.

MENTOR

Parfois menteur.

MENU

Paradoxe culinaire qui invite à grossir.

MENURE

Passereau australien qui ne se déplace qu’en char.

MEPRISE

Se tromper de prise



MERCIERE

Marchande de mercis.

MERCUROCHROME

Plan secret de NASA qui consistait à métalliser la 1ère planète du système soleil afin qu’elle soit nickel.

MERDE

Le mot le plus usité de la langue française quand elle marche dedans.

MERDIER

Programme politique



MERLUCHE

Croisement du merle et de l’autruche accouchant bizarrement d’un poisson…

MESENTENTE

Digression verbale signifiant maison –tente.

MESON

E.T…



MESSIDOR

Le mois révolutionnaire durant lequel Jésus s’est endormi

METAMERE

Synonyme éponyme de « Nique ta maman »



METEORITE

Etude et culture du temps qu’ il fait, a fait, fera.

METHANISER

Péter dans le monde scientifique.



METIS

Mélange de couleurs qui ne manque pas de goût.

METRO

Transport en commun sous tes reins…



MEUGLER

Beugler en Mugler.

MIASME

Asthme dû au miam.

MICELLE

Michelle avec un cheveu sur la langue.