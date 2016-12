Moi, ce que j‘en dis…

Bon, oui c’est vrai, je parle tout seul. Je soliloque à voix haute, je réfléchis oralement. Le plus gênant c’est de se promener devant tout le monde le cerveau à poil ! Cela dit, vu la gueule du monde, il peut commencer à balayer devant sa porte…





Les égos

Surdimensionnés

Méprisent

Leurs égaux.



Lors du dernier colloque sur la maladie de Parkinson

La minute de silence a déclenché un début

De tremblement de taire…



Ce serait le super intendant Vatel

En concertation avec le compositeur Lulli

Qui auraient inventé les Menuets fromages…



A 20 ans

J’étais taillé comme une bouteille de coca cola

A 50 ans

Je ressemble de plus en plus à une bouteille d’Orangina

C’est injuste !

Pendant 30 ans je n’ai bu que de la bière…



Ne laissez jamais une mule prendre du plaisir

Dans un bain ou sur un banc de poissons de mer

Sinon ne vous étonnez pas d’une invasion d’hannetons…



Au niveau glace déformante

C’est avec un miroir concave qu’on vexe



Quand il y a beaucoup de vent

Il y en a aussi derrière



En géométrie éthylique

Plus on est rond

Et moins on a les idées carrées



Parfois pour détecter une panne électrique

Il faut remonter le courant jusqu’à la source

C’est pourquoi EDF utilise des saumons



Le monde coure à sa perte !

Alors qu’il pourrait y aller en marchant.



Auto-conditionné

Il me souvient de cet éternel looser

Dont le loisir exclusif

Etait de perdre aux échecs…



En même temps

Cela n’est pas règle absolue

Comme le démontre cet inconditionnel du jeu de dames

Qui est devenu homosexuel



La vie n’est pas toujours rose…

En même temps, je la comprends, moi, la vie !

Tu t’imagines te balader toute la journée

Chaque jour de la semaine

Entièrement habillé de rose ?

Hé !

C’est pas marqué Barbara Cartland là !



Il parait qu’on finit toujours

Par ressembler à ce que l’on fait…

est-ce pour cela que les acteurs pornos

Ont si souvent des têtes de glands ?



Le problème majeur de la démocratie

C’est que le vote d’un con compte autant que celui de quelqu’un de sensé

Une voix.

Sachant que selon Audiard, il y a en de plus en plus chaque année

Ils finiront par élire l’un d’entre eux…

C’est déjà arrivé ?

Ah…merde…



Les idées noires

Font les nuits blanches

Et le matin au réveil

Tout est gris… aigri.



Pour monter un thon

Grimper sur un escabèche



Si !

On peut être tout ouï

Et dire non à la fin

Non ?



J’ai souvent les bonnes réponses

Aux mauvaises questions



Quand la société s’agite

Le monde ne bouge pas pour autant.